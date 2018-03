A Miami, in Florida, un ponte pedonale è crollato su una strada molto trafficata, schiacciando alcune automobili. Un portavoce della polizia stradale ha detto al New York Times che probabilmente sono morte diverse persone. Per ora non ci sono altre informazioni.

