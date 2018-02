È morto a 89 anni il cantante e crooner americano Vic Damone, la cui carriera durò cinquant’anni, dalla fine degli anni Quaranta agli anni Novanta, e che è ricordato per canzoni come “Again”, “You’re Breaking My Heart”, “My Heart Cries for

