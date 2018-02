È morto a 59 anni l’attore statunitense Reg E. Cathey, noto soprattutto per aver recitato nelle serie tv The Wire e House of Cards. Cathey era nato in Alabama e aveva una voce particolarmente profonda e riconoscibile. Interpretò Norman Wilson nella

The post È morto l’attore Reg E. Cathey, cioè Freddy Hayes di “House of Cards” appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Cultura