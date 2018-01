e-Palette: la Toyota autonoma rivoluzionerà marketing e consegne? [EN]

A cura di @Jeby.

Al recente CES 2018 Toyota ha presentato la e-Palette, un veicolo a guida autonoma che, nelle intenzioni della società, rivoluzionerà il mondo del marketing e delle consegne a domicilio.

Si tratta di una sorta di monovolume a guida completamente autonoma, con esterni ricoperti da superfici LED che mostrano pubblicità, ed interni in grado di ospitare persone in cerca di un passaggio, o piccoli negozi semoventi o spazio per consegnare la merce agli angoli delle strade.

Il concept è realizzato in joint venture con Pizza Hut, Uber, Mazda, Amazon e Didi e dovrebbe iniziare i test su strada nel 2020.

C’è chi ipotizza che Mazda fornirà motori rotativi come range extender per questo veicolo.

Mazda e Toyota hanno già un’alleanza tecnico commerciale relativa ad un nuovo impianto produttivo da costruire in Alabama e per condivisione di piattaforme per veicoli elettrici.