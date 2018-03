A cura di @ERROR 404.

Marcel Zetner, professore di psicologia all’Università di Innsbruck, spiega su Aeon (tradotto in italiano su l’Indiscreto) come per alcuni studi la scelta del partner dipende da spinte biologiche innate. Eppure anche la cultura influisce sulle nostre scelte, e in futuro potremmo avere parità anche nei gusti sessuali.

Immagine da Wikimedia.