Elezioni 2018, Gustavo Zagrebelsky: “Questo voto è una rivolta contro la politica oligarchica”

In un’intervista a cura di Silvia Truzzi pubblicata su Il Fatto Quotidiano, le riflessioni del costituzionalista Gustavo Zagrebelsky sui risultati delle elezioni del 4 marzo scorso.

Professor Zagrebelsky, che lettura dà del voto del 4 marzo?

Non una rivoluzione, piuttosto una ribellione o, se preferisce, una rivolta. Mi baso non su dati di demoscopia elettorale, ma su personali diffuse percezioni.

Rivolta contro chi o contro cosa?

La psicologia politica democratica è ciclica. Le democrazie, all’inizio, sono sistemi aperti alla larga partecipazione popolare; poi, più o meno rapidamente si rattrappiscono in oligarchie. Le forme possono restare tali, ma i cittadini iniziano a sentirsi estranei in casa propria. Della trasformazione delle democrazie in oligarchie è testimone la storia. La ribellione non è una malattia dello spirito, ma la reazione a un sentimento di spossessamento, tanto più forte quanto più la classe politica è stata sorda e si è costituita in casta. Non appena si toglie il coperchio, arrivano le sorprese.