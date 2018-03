Elif Batuman, la scrittrice turca che ama la letteratura russa

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

In un articolo pubblicato nell’aprile scorso su Il Sole 24 Ore, Marco Rossari parla di Elif Batuman, scrittrice esordiente americana di origine turca con la passione per la letteratura russa. Nel pezzo, Rossari descrive per sommi capi l’ultimo romanzo dell’autrice: The Idiot:

Qualche tempo fa, visto che l’argomento era più suo che mio, ebbi la malaugurata idea di chiedere a un amico critico cosa ne pensasse di un libro che a me era piaciuto parecchio. Si trattava di un delizioso libro di viaggi e divagazioni dietro ai grandi autori della letteratura russa, scritto con piglio colto e umoristico, mai noioso né pedante. Prima di fare in tempo a sentire questa mia definizione estasiata, l’amico borbottò: «Va bene il cazzeggio, ma qui è troppo». D’accordo, era uno slavista, era un critico, era un erudito, ma a fatica mi trattenni dal recuperare la fatidica scure di Raskol’nikov e calargliela sul cranio per porre fine al dialogo, all’amicizia e anche alla sua slava(ta) esistenza.

Su Rivista Studio, un articolo di Anna Momigliano sulla stessa scrittrice – la Batuman lavora per il periodico statunitense The New Yorker:

[…] Elif Batuman, la più giovane, è nata a New York nel 1977 da una famiglia turca colta e benestante, musulmani laici e kemalisti: la madre aveva studiato al liceo americano di Ankara; il padre, di origini più modeste, è cresciuto nell’Anatolia meridionale. Elif, il cui nome, racconta, deriva dalla pronuncia turca della prima lettera dell’alfabeto arabo, la alif, cresce nel New Jersey, studia linguistica e letteratura russa a Harvard e Stanford. Il suo primo libro parla di un’impacciata ragazza turco-americana e della sua fascinazione per la letteratura russa. Il suo secondo libro parla, beh, di un’impacciata ragazza turco-americana e della sua fascinazione per la letteratura russa.

Immagine da Flickr.