Elogio di Franca Leosini

A cura di @Padre Michael Logan.

Su Rai Tre è cominiciata la nuova stagione di Storie Maledette, condotto da Franca Leosini. The Vision ne pubblica un elogio.

“Per fortuna la televisione è fatta anche di queste cose: contro ogni pornografia della notizia, contro ogni facile strumentalizzazione della cronaca nera al solo fine di soddisfare il bisogno di un pubblico che non vede l’ora di lapidare il prossimo colpevole per sentirsi migliore, Franca Leosini ci mette davanti all’esercizio più difficile. Ci obbliga a immedesimarci e a chiederci nel profondo se siamo davvero così sicuri che noi, in quella stessa situazione, avremmo agito in modo diverso. Ci sprona a riconvertire il mostro in essere umano. Perché a pensarci bene, i colpevoli sono le prime vittime di loro stessi.