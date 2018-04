Estonia, la repubblica digitale [EN]

A cura di @Andreas.

Un reportage del New Yorker racconta come l’Estonia è diventata una “Repubblica digitale”, dove i processi della pubblica amministrazione sono interamente digitalizzati e dove vengono introdotte innovazioni come la “cittadinanza elettronica” o la medicina a distanza:

Its government is virtual, borderless, blockchained, and secure. Has this tiny post-Soviet nation found the way of the future?