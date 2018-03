Experts Aghast At Russian Claim Of Nuclear-Powered Missile With Unlimited Range

A cura di @Ereshkigal.

Putin ha dichiarato che è stato testato con successo un missile cruise “a propulsione nucleare” (una tecnologia che venne sperimentata nel 1954 e abbandonata 7 anni dopo dagli Stati Uniti nel cosiddetto Progetto Plutone che doveva sviluppare un reattore così piccolo da essere montato su un missile, che potenzialmente avrebbe operato per mesi, sganciato da un aereo prima di ricevere l’impulso per colpire l’obiettivo. Battezzato SLAM, ‘Supersonic Low Altitude Missile’ non superò mai la fase di test a terra) in grado di volare senza limiti a bassissime altitudini seguendo l’andamento del terreno e di cambiare ripetutamente traiettoria.