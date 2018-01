Export, i 12 Paesi-chiave per raggiungere l’obiettivo 500 miliardi

Su suggerimento di @Yoghi.

Un articolo del Sole 24 Ore parla di un buon momento per le esportazioni italiane e degli obiettivi per l’anno appenna inizato:

Non basta godersi i record dell’anno appena concluso. Per gli esportatori italiani – quelli abituali e i debuttanti – il 2018 è un libro con pagine tutte da scrivere. Dopo i 331 miliardi dei primi nove mesi del 2017, le previsioni parlano di 4% di crescita annua nei prossimi quattro anni e di un traguardo di almeno 490 miliardi nel 2020. Ma non è scontato come arrivarci: in linea di massima l’incremento sarà più alto dove oggi è più bassa la quota del nostro export.