Fantascienza e progresso

A cura di @Space Tractor.

In questo articolo pubblicato da il Tascabile, Michele Bellone illustra come -alla luce degli investimenti nella ricerca nel settore aerospaziale- la Repubblica Popolare Cinese stia promuovendo nuovi progetti di divulgazione della letteratura di genere fantascientifico, in contrasto con quanto era accaduto finora a partire dalla Rivoluzione Culturale.

Se il punto di vista cinese è fondamentalmente positivista, in tutt’altra direzione si sta muovendo la letteratura di lingua araba: in seguito alle varie primavere arabe e alle problematiche che dovranno essere affrontate a causa dei cambiamenti climatici, si sta verificando un aumento di libri distopico-apocalittici.

Immagine da Flickr (Trey Ratcliff).