Farsi degli amici dopo i trent’anni [EN]

A cura di @Uqbal.

Il momento in cui è facile farsi degli amici è in gioventù, a scuola o all’università. Come mai dopo diventa tutto più difficile? Il NYT ha recentemente riproposto ai suoi lettori un articolo di Alex Williams che ne discute fornendo il punto di vista di diversi psicologi.

As external conditions change, it becomes tougher to meet the three conditions that sociologists since the 1950s have considered crucial to making close friends: proximity; repeated, unplanned interactions; and a setting that encourages people to let their guard down and confide in each other, said Rebecca G. Adams, a professor of sociology and gerontology at the University of North Carolina at Greensboro.