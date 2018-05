Franco Cfa: l’euro africano che scontenta tutti (o quasi)

Su suggerimento di @Yoghi.

Il franco CFA è la moneta comune di molti Paesi africani un tempo appartenenti all’ex-impero coloniale francese. E, proprio come avviene in Europa con l’euro, suscita risentimenti e antipatie, al punto che molti analisti africani lo considerano il braccio armato del neocolonialismo burocratico-finanziario messo in piedi dall’Occidente. È solo populismo in salsa africana o c’è qualcosa di vero?