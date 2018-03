Galassia Stephen Hawking

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

In un articolo pubblicato su Il Tascabile, il divulgatore scientifico Amedeo Balbi ripercorre la vita di Stephen Hawking, astrofisico di fama internazionale e autore del best seller “Dal Big Bang ai buchi neri – Breve storia del tempo”, deceduto oggi all’età di 76 anni:

Se la vita di una persona fosse davvero leggibile attraverso una serie di snodi cruciali – come amano credere sceneggiatori e scrittori – allora i punti di svolta principali nella biografia di Stephen Hawking sarebbero due. Il primo è il momento in cui, nel 1963, a poco più di vent’anni, gli viene diagnosticata la malattia neurale che lo costringerà più tardi su una sedia a rotelle […] Il secondo punto di svolta arriva una decina di anni più tardi, quando Hawking pubblica “A Brief History of Time”, uno dei libri divulgativi di maggior successo di tutti i tempi.