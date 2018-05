Gearbox: 6 notizie sul mondo auto, più una [IT, EN, DE]

A cura di @Jeby.

6 notizie dal mondo automotive, più la retromarcia

Prima

Dal 24 Giugno le donne residenti in Arabia Saudita potranno guidare e verranno istituiti corsi ed esami per la patente sia per le donne che hanno ottenuto una licenza di guida all’estero, sia per chi, compiuti i 18 anni, volesse prendere la patente per la prima volta.

Seconda

UPS, la società di spedizioni americana, si sta dotando di una flotta di 35 mezzi elettrici che sembrano usciti direttamente da un film della Pixar e saranno realizzati dalla Arrival, azienda inglese specializzata nei veicoli commerciali elettrici. UPS ha già una flotta di circa 1000 mezzi “green”, di cui 700 ibridi e 300 puramente elettrici.

Terza

Tesla potrebbe aver rivelato vagamente le sembianze dell’annunciato Model Y. Una vettura non totalmente assemblata e parzialmente coperta con un telo compare in un recente video promozionale dell’azienda al secondo 00:15.

Quarta

In Italia calano del 6% i furti di veicoli, ma calano di una percentuale simile anche i ritrovamenti. L’auto più rubata è la Panda, seguita da Punto e 500. Tra i SUV il primato spetta a Qashqai. Le province con più furti in assoluto sono Roma, Napoli e Milano.

Quinta

Vladimir Putin ha fatto il giro inaugurale sulla nuova auto presidenziale russa, la Kortezh. L’auto è frutto della progettazione dell’ente russo Nami e ha visto la collaborazione di aziende italiane (Blowtherm per l’impianto di verniciatura, Brembo per i freni) e di Porsche Engineering per il motore. L’auto presidenziale verrà declinata in diverse varianti, e avrà un V12 biturbo 6.6 litri da 800 CV, cambio a 9 rapporti, trasmissione integrale. Saranno realizzate anche delle versioni “civili” con motori meno potenti e minor blindatura.

Sesta

Tesla sarebbe in trattativa con le banche per usare la propria fabbrica di Freemont, quella dove si costruisce la Tesla Model 3, come garanzia sui prestiti in preparazione ad un altro trimestre di perdite finanziarie.

Retromarcia

L’incidente mortale di Tempe che ha coinvolto un’auto a guida autonoma di Uber e un pedone, potrebbe essere stato causato da un errore del software. I sensori avrebbero rilevato l’ostacolo, ma il software l’avrebbe interpretato come falso positivo.

Immagine via Zombieite su Flickr.

Format ispirato alla rubrica “The Morning Shift” di Jalopnick