Gearbox: sei notizie sull’auto, più una – #2

Nella puntata di questa settimana: una pilota cammina, un’auto non corre, Papa Francesco si rivende un regalo, VW vende salsicce e compra batterie, Tesla tra le stelle e i falò, un pro-drifter batte un’AI senza sgommare. In più: inchiesta sui pericoli nascosti dei sistemi keyless.

Prima – la prima, meticolosa, pilota a vincere un GP [EN]

Jalopnik dedica un lungo articolo a Eliška Junková, un’automobilista Ceca che, a quanto pare, sarebbe stata la prima donna nella storia ad aver vinto un Grand Prix. Eliška all’epoca era nota anche per la cura meticolosa con cui si preparava alle gare, ed è stata tra i primi piloti (se non la prima in assoluto) ad usare il metodo di camminare lungo la pista per memorizzarla, prassi oggi piuttosto diffusa.

Seconda – 1000 di queste 1000 Miglia

Il 16 Maggio è ripartita la 1000 miglia. Questa edizione segna il 90° anno dalla prima vittoria di un’Alfa Romeo alla competizione. Era l’edizione del 1928 e il duo Campari/Ramponi portavano alla vittoria una Alfa Romeo 6C 1500 SS Spider Zagato. Per l’occasione la 1000 Miglia passerà per la prima volta da Arese, Sabato 18, fermandosi presso il Museo Storico Alfa Romeo per sfilate e prove cronometrate. Purtroppo questa edizione è anche macchiata da quello che sembra essere un furto su commissione: a Brescia è stata rubata un’Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet, registrata per partecipare alla 1000 Miglia.

Terza – La Lambo di Papa Francesco

Papa Francesco ha venduto la Lamborghini Huracán RWD che gli era stata donata dalla Casa di Sant’Agata Bolognese. L’auto è stata battuta all’asta per 715mila € che verranno dati in beneficenza a Comunità Papa Giovanni XXIII, GICAM e Amici del Centrafrica.

Quarta – Futuro elettrizzante per VW [EN][IT]

VW festeggia il 45 anniversario di produzione continuativa del suo prodotto più longevo, il Currywurst, e investe 40 Miliardi di Euro in contratti per fornitura di batterie per EV e ibridi. L’investimento rientra nella strategia di creazione di una gamma di più di 25 modelli elettrici e 20 ibridi entro il 2025. Per la stessa data Audi, sempre gruppo VAG, si propone di vendere 800mila tra EV e ibridi plug-in.

Quinta – Tesla, corrente alternata [EN]

Alti e bassi per Tesla: notizie positive sul fronte del mercato cinese, Tesla registra la compagnia a Shanghai . Inoltre iniziano le prime consegne di Tesla 3 al di fuori dei confini USA e l’auto ottiene un’ottima recensione in UK. Tra le note negative: riorganizzazione aziendale per l’ingegnere di produzione della 3 in pausa per “ricaricarsi”. Altre ombre sull’Autopilot da un report relativo a sensori di attenzione scartati per costo e comodità del guidatore, e da due incidenti, uno in USA, uno in Svizzera, in cui il sistema potrebbe essere stato attivo. Quello in Svizzera è stato fatale per il conducente e ha sollevato polemiche per via delle procedure specifiche necessarie per spegnere gli incendi delle auto elettriche e per estrarre il conducente.

Sesta – Do Droidcars Dream of Electric Championship? [EN]

Mentre il MIT annuncia di aver messo a punto un sistema che permette ad auto a guida autonoma di percorrere strade non mappate, un prototipo di auto da corsa autonoma, il DevBot di Roborace, viene sonoramente sconfitto in una prova cronometrata sul circuito cittadino di Roma dal pilota umano Ryan Tuerck. Il Pro-drifter ha battuto di 26″ l’AI, guidando la stessa auto elettrica da 550 HP. Un risultato simile si ebbe l’anno scorso quando nello scontro tra Valentino Rossi e il Motobot di Yamaha, dove l’umano batté l’automa di circa 30 secondi sul giro.

Retromarcia – L’invisibile pericolo dei sistemi keyless [EN]

Secondo il New York Times, dal 2006 ad oggi in USA sarebbero morte 28 persone e 45 sarebbero rimaste ferite o riporterebbero danni permanenti a causa di automobili con sistemi “keyless” dimenticate accese per lunghi periodi nei pressi delle abitazioni. La lista potrebbe essere più lunga, ma manca una statistica ufficiale su questo genere di eventi. Secondo Carscoop ad oggi solo Ford avrebbe un sistema in grado di spegnere il motore dopo 30 minuti in caso di veicolo vuoto e con porte chiuse.

Immagine di apertura via WikiMedia.