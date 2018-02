Gli effetti collaterali del declino degli uomini [EN]

A cura di @Perodatrent (modificato).

Un articolo di Tyler Cowen per bloomberg cita uno studio secondo cui negli Stati Uniti la percentuale di lavoratori maschi con un’istruzione superiore che occupano posti di “colletti bianchi” (meglio pagati) è diminuita, mentre quella delle donne è aumentata.

Una possibile spiegazione è che le qualità richieste per i lavori di alto livello sono sempre più abilità sociali. La “corporate America” assegna un valore alto a qualità come empatia, comunicazione, valutazione delle emozioni, espressione verbale. Cosa significa questo per la società? Un lavoro da colletto bianco può essere un importante fattore di status sociale. Può determinare il posto in cui si vive, gli amici che si hanno, e lo status che passerete ai figli. Per molti, questo status modellerà il loro futuro ancora più del futuro salario.

Queste dinamiche potrebbero essere contribuire a spiegare la percentuale di matrimoni nei diversi gruppi di lavoratori. Infatti, mentre tra i colletti bianchi il tasso di matrimoni resta costante, questo è in caduta libero tra le persone con meno anni di istruzione alle spalle. Secondo Cowen, questo si spiega anche col fatto che i maschi istruito hanno sempre più occasioni di incontrare una compagna sul posto di lavoro, dovendo affrontare una competizione inferiore. Al contrario, “maschi di status inferiore non se la passeranno così bene sul mercato matrimoniale, e alcune donne preferiranno rimanere single”. Questo, secondo Cowen, avrà notevoli conseguenze per la società statunitense:

I suggest, if men feel as if they are in decline, combined with the already-known phenomenon of male wage stagnation, that may unsettle society and politics as we have known them.