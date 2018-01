Gomorra, finzione e realtà

A cura di @Uqbal.

Ma Gomorra è realistica? La Camorra opera, parla e ragiona come si vede nella serie? Ed esiste davvero un fenomeno emulativo, o sono i giovani malavitosi che ormai imitano i personaggi della serie?

Vice ne parla con Marcello Ravveduto, docente universitario ed esperto di storia della camorra.

Gomorra incorpora frasi e battute che puoi tranquillamente sentire nei rioni che racconta, ma allo stesso tempo lancia dei trend che il giorno dopo potrai sentire per strada. Questo, però, non significa emulazione. Imitare o riprendere le frasi dei film è un processo nato praticamente col cinema stesso. La lingua è materia viva, c’è una mutualità fra “reale” e “finzione” che non è possibile districare.