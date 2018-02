Il sito di news locali dell’area di New York Gothamist, che era stato chiuso lo scorso novembre, tornerà attivo in primavera dopo essere stato comprato dalla radio pubblica di New York WNYC, grazie alle donazioni – di cui non si conosce

The post Gothamist, sito di news dell’area di New York che era stato chiuso a novembre, tornerà online in primavera appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Media