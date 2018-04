Guida ai playoff NBA 2018

A cura di @Armilio (modificato).

Nella notte tra il 14 ed il 15 iniziano i playoff NBA. Ecco un po’ di articoli per arrivarci più informati:

Ultimo Uomo si fa delle domande e si da delle risposte, mentre The Ringer si concentra sui matchup:

I Rockets sono la speranza per molti spettatori neutrali di trovare una vera rivale per Golden State Warriors. Ecco qui una analisi su ciò che li contraddistingue di più in attacco, cioè un ritorno alla iso-ball.

E qui un confronto diretto tra queste due squadre, Rockets e Warriors, che probabilmente si giocheranno il titolo:

Ma mettendo da parte un attimo la lotta per il titolo, forse la squadra più interessante da guardare sono i giovani Philadelphia 76ers, che in un anno hanno raddoppiato il numero di vittorie complice un Embiid sano per la maggior parte della stagione e l’innesto di veterani.