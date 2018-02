hookii elezioni, -7 giorni

A cura di @Lara, @Morgho e @Ghiaccio

In questa nuova puntata della rubrica di hookii sulle elezioni del 4 marzo riassumiamo una settimana densa di discussioni politche.

I fatti

In questa settimana si sono verificati alcuni episodi di violenza, tra cui il pestaggio a Palermo di un dirigente di Forza Nuova e l’incendio doloso al centro sociale Magazzino 47, a Brescia. Ci sono state anche varie manifestazioni, tra cui quella del 23 febbraio di Casapound a Torino, con scontri tra polizia e contromanifestanti, e il corteo antifascista del 24 febbraio organizzato dall’ANPI con la partecipazione di esponenti di Pd e Liberi e Uguali.

Nel frattempo c’è stato uno scontro tra il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e i dirigenti di Embraco, azienda del gruppo Whirlpool che vorrebbe licenziare 500 persone nel suo stabilimento in provincia di Torino per trasferire la produzione in Slovacchia.

I candidati

Da più parti sono stati sollevati dubbi su Giuseppe Macario e la sua lista Free Flights to Italy, che si presenta nella circoscrizione America settentrionale e centrale. Macario è sospettato di diffamazione e di numerose truffe, tra cui quella di aver presentato la sua lista con documentazioni false. Ne abbiamo discusso sia qui che qui.

Nel frattempo il Movimento 5 Stelle sta continuando a riscontrare problemi nelle candidature. Il presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata, candidato alla Camera, è stato escluso dal movimento poiché si è scoperto che è indagato per riciclaggio. Nel frattempo, il Foglio ha scritto che Antonio Tasso, candidato pure lui alla Camera per il Movimento 5 Stelle, nel 2007 è stato condannato in primo grado per violazione del diritto d’autore.

I programmi

Abbiamo parlato delle risposte che varie formazioni politiche hanno fornito alle 10 domande di Dibattito Scienza riguardo ad alcuni temi relativi alla scienza e alla ricerca.

Le discussioni

Abbiamo discusso del post di Francesco Costa, il quale dichiara che l’unica classe dirigente possibile per l’Italia è attualmente quella proposta dalla coalizione di centrosinistra. Il suo post ha ricevuto un po’ di commenti, tra cui quello di Luca Sofri, a cui Costa ha risposto in un nuovo post. Abbiamo ospitato anche il post di Francesco Cundari, che fa un appello alla concretezza, le opinioni riportate dalla Stampa dei passeggeri di un Frecciarossa, e quelle di quattro ragazzi senza cittadinanza che non potranno votare alle prossime elezioni.

Abbiamo inoltre discusso delle analisi dell’Espresso e di Pagina99 sulle difficoltà del Partito Democratico e di Matteo Renzi. Abbiamo anche molto parlato di alcune formazioni minori: di +Europa riguardo al suo essere di sinistra, di Potere al Popolo riguardo alle dichiarazioni del suo leader Viola Carofalo sul Venezuela, e dei movimenti neofascisti, sia in generale del loro sdoganamento, in un articolo del Guardian e in uno della Stampa, sia più in particolare di uno dei leader, Roberto Fiore.

Abbiamo infine ospitato l’analisi di Giovanni Diamanti sui simboli delle formazioni politiche che si presenteranno alle prossime elezioni.

Per concludere, i sondaggi

Questa settimana niente sondaggi, dato che è vietato pubblicarli nei 15 giorni precedenti al voto. Inoltre l’Agcom ha esplicitamente vietato anche i cosiddetti sondaggi clandestini, cioè quei sondaggi pubblicati camuffati da competizioni di fantasia, come corse per cavalli o elezioni ecclesiastiche, che avevano avuto una certa diffusione nelle scorse elezioni.

Immagine da Flickr (Alice Lucchin).