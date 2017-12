Come i nazionalisti catalani hanno perso la propria strada [EN]

A cura di @lawrencehg (modificato).

Un articolo su The Atlantic legge gli eventi che negli ultimi mesi hanno interessato la politica catalana in una chiave nuova, riconducendoli allo scontro tra partiti di vecchia guardia e nuove forze estremiste e populiste. Si tratta di una dialettica che ha interessato gran parte dell’Occidente negli ultimi anni, ma che in Catalogna avrebbe assunto forme e toni peculiari, portando al completo sconvolgimento del clima politico e sociale della regione.

Immagine da Wikimedia.