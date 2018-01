A cura di @perodatrent.

La scrittrice americana Sara Zaske racconta lo shock culturale provato quando si è trasferita per qualche anno a Berlino, dove le scuole incoraggiano le famiglie a lasciare i bambini delle elementari andare a scuola da soli, peggio, in bicicletta. Mentre in USA abbondano i casi di genitori denunciato per comportamenti analoghi.

Immagine da Wikimedia.