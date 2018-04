I canali di Milano

A cura di @TheKaspa.

Si continua periodicamente a parlare di riaprire i Navigli di Milano. Oltre però alle tratte interessate dalla proposta di Sala – 2 km principalmente sulle tratte già interessate dai cantieri della M4 – la rete idrica di Milano si estendeva per almeno altri cinque chilometri.

Due articoli di Vecchia Milano ci mostrano una carrellata dei principali “canali” e vie d’acqua che un tempo percorrevano Milano e che forse in un futuro non troppo lontano torneranno a mostrarsi ai cittadini.

Immagine da Wikimedia Commons.