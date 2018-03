I comportamenti complessi precedono Homo Sapiens

A cura di @Java (modificato).

Le Scienze riporta quanto emerso da nuove scoperte in Africa orientale, che dimostrano come gli ominidi non Homo sapiens attuassero già comportamenti simbolici, tecnologici e culturali complessi. Caratteristiche precedentemente attribuite a Homo sapiens:

L’analisi dei reperti scoperti nel bacino di Olorgesailie, in Africa orientale, e risalenti a 320.000-295.000 anni fa, indica che il genere Homo fabbricava utensili complessi, usava i colori e scambiava materiali con popolazioni distanti. La scoperta dimostra che la nascita di comportamenti simbolici, tecnologici e socio-economici complessi precede la comparsa di Homo sapiens e va quindi retrodata.

Immagine da Wikimedia.