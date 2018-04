I meccanismi del populismo: ecco perché l’elettore diventa bue

A cura di @MadameChiaraS.

La Voce di New York propone un’analisi per ricostruire i meccanismi del populismo, senza riferimenti geografici e descrivendo come narrazione, bias cognitivi e social media stiano nello stesso contesto. Sotto l’articolo originale, si può leggere un interessante scambio di commenti con l’autore.

A scanso di equivoci, va subito detto che non c’è nulla di male nella narrazione. La narrazione è un meccanismo potente e, soprattutto, ci serve. Serve a noi come individui per dare un senso alla nostra vita. Ma serve anche a noi come società per permetterci di funzionare bene insieme quando facciamo squadra.

Immmagine da Wikimedia.