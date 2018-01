I pannelli fotovoltaici saranno sostituiti da finestre e vetrate?

A cura di @Archangel.

Ci potrebbe essere una novità nel settore delle celle fotovoltaiche organiche, pur essendo molto promettenti in molti ambiti per economicità e praticità d’utilizzo (teoricamente si potrebbe ricoprire qualsiasi superficie con film FV di questo tipo), fino ad oggi il loro uso diffuso era molto limitato dalla scarsa conducibilità elettrica che costringeva a installarle su supporti conduttivi in grado di sopperire a questa mancanza.

Ora una scoperta potrebbe renderle più pratiche ed efficaci. Grazie a una molecola di carbonio chiamata Fullerene C60, che deve il suo nome all’architetto Richard Buckminster Fuller, potranno essere inserite in una svariata gamma di materiali, vetri, pellicole plastiche ecc. rendendo di fatto qualsiasi oggetto su cui sono installate un generatore di energia elettrica:

Immagine da Max Pixel.