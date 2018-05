I rimandi nei nomi di Star Wars

A cura di @uqbal.

Il magazine di Babbel, app per imparare le lingue straniere, illustra le possibili origini dei termini e dei nomi che ricorrono nella saga di Guerre Stellari.

Per comprendere la posizione in cui “Star Wars” si colloca nel pantheon della cultura popolare, dobbiamo prima capire quali storie hanno influenzato la mente del regista, George Lucas. Come la maggior parte dei ragazzi cresciuti negli anni ’50 e ’60 negli Stati Uniti, Lucas è stato nutrito a pane, western, serie fantascientifiche esagerate come “Flash Gordon” e “Buck Rogers”, romanzi scientifici epici come “Sotto la luna di Marte” di Edgar Rice Burroughs o “Dune” di Frank Herbert, e film di samurai.

Tutte queste influenze sono chiaramente visibili nei suoi film: ci sono i buoni vestiti di bianco e i cattivi vestiti di nero, ci sono i pianeti disabitati, i robot, le pistole laser, le navicelle spaziali e addirittura gli spadaccini mercenari seguaci della filosofia taoista