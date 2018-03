I sette peccati della scuola italiana

A cura di @Uqbal (modificato).

Fabrizio Bercelli, su Noise from Amerika, offre da outsider la sua visione della scuola italiana, a suo parere ancora intrappolata in antiche e note difficoltà. Per non limitarsi alla denuncia, però, propone anche dei rimedi.

Elenco sette difetti della scuola di cui gli uni e gli altri subiscono ogni giorno le conseguenze, drammatiche per i più svantaggiati, pesanti per tutti. Li chiamo “peccati capitali” perché fanno gravi danni che la scuola potrebbe evitare. Senza far colpa a nessuno: anche gli insegnanti portano il peso di un sistema scolastico disfunzionale.

Immagine da Wikimedia.