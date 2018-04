Il bello di un mini Def 2018

A cura di Yoghi.

Come ogni anno, quando viene la primavera i governi Ue sono chiamati a riassumere in un documento ufficiale le loro opinioni e intenzioni sull’andamento dell’economia e della finanza pubblica. Di solito l’esercizio porta a pubblicare dati tendenziali – calcolati a politiche invariate e a legislazione vigente – e programmatici, che incorporano gli obiettivi dei governi per il futuro. Per l’Italia tali numeri fanno parte del Documento di economia e finanza (Def), da approvare entro il 10 aprile di ogni anno.