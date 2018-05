Il concerto del 1° Maggio ha finalmente smesso di fare schifo

A cura di @Error404.

Su The Vision Matteo Leonardon commenta la recente edizione del Concerto del 1° Maggio in cui si sono esibiti molti artisti famosi tra i millenials e lontani dai gusti del pubblico solito del Concertone.

Un buon test per capire se il festival a cui stai per assistere fa schifo è questo: hai più di 30 anni? Conosci più del 50% dei gruppi e dei cantanti in programma? Se hai risposto “Sì” a entrambe le domande significa che lo spettacolo per cui hai fatto ore e ore di coda farà profondamente ribrezzo.