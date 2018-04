Il fotografo Abbas Attar, conosciuto semplicemente come Abbas e noto per essere uno dei membri della prestigiosa agenzia Magnum, è morto ieri a Parigi a 74 anni, come annunciato dall’agenzia stessa. Durante la sua carriera si è occupato di conflitti

The post Il fotografo Abbas, dell’agenzia Magnum, è morto ieri a 74 anni appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Cultura