‘Il giovane Karl Marx’, vita da romanzo di un ragazzo visionario

Su suggerimento di @NedCuttle21(Ulm).

Il 5 aprile uscirà nelle sale il film di Raoul Peck “Il giovane Karl Marx”. Ne parla un articolo di Repubblica:

Karl Marx non è mai riuscito a diventare un personaggio cinematografico. La sua figura è sfuggita al grande schermo, perfino nella produzione dei paesi comunisti (gli annali registrano giusto un film sovietico del ’66, e un film della Germania Est di due anni dopo, che lo accoppiava a una gang di bambini). Su di lui c’era l’ultimo progetto di Roberto Rossellini poco prima di morire, subito dopo Il Messia, e l’accoppiata delle due biografie fu vista come un ideale “compromesso storico” al cinema (si era nel ’77). Poi, giusto qualche apparizioni in un paio di film televisivi, l’apparizione in effige nell’iconoclasta Sweet Movie (1974) di Dusan Makavejev, in cui una sua statua troneggiava su un battello, e certi sketch animati dei Monty Python.