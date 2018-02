Il governo di Haiti ha sospeso l’autorizzazione di Oxfam, coinvolta in uno scandalo sessuale, ad operare nel paese. Oxfam è un’organizzazione non governativa britannica con progetti umanitari in diversi paesi del mondo. La decisione del governo di Haiti è temporanea

The post Il governo di Haiti ha sospeso l’autorizzazione di Oxfam, coinvolta in uno scandalo sessuale, ad operare nel paese appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo