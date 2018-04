A cura di @Uqbal.

Eugenio Dacrema analizza brevemente su Eastwest la situazione politica in Siria per chiarire quale sia la verità sulle vicende di Douma: l’attacco chimico c’è stato, è stato di Assad, non è una false flag e anzi non c’è proprio alcuna flag. E non è in arrivo neanche alcun cambio di regime, che nessuno vuole.

Immagine da Wikimedia.