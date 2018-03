Il lato umano del populismo e della sconfitta del PD

A cura di @Florian.

Da Strade, un articolo di Gabriele Molinari sulle dinamiche emotive della politica e sul declino dei consensi di Renzi dopo il referendum costituzionale del 2016:

Il punto è che nel trasferire questa pur forte convinzione ad altri mi sono scontrato con un’indisponibilità all’ascolto mai avvertita prima, e fondata su aspetti non sempre o non del tutto riconducibili alla deriva populista. Aspetti invece spesso ancorati a dinamiche emotive, psicologiche, intime; a una manifestazione di paure personali, forse scomposta ma no, non necessariamente populista, ed in fondo del tutto comprensibile ed umana.