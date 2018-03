Il maschilismo delle donne

A cura di @G. Bon.

In questo articolo apparso su Freeda si discute del sessismo di alcune donne:

Uno studio pubblicato sull’Australian Journal of Psychology ha provato a individuare le ragioni del maschilismo delle donne. Quello che è emerso è che le sostenitrici del maschilismo si sentono sostenute, e non limitate, dal patriarcato. Ed è per questo che non sono interessate a cambiare le cose. Esistono infatti due forme principali di sessismo: quello ostile, che non rispetta le donne e genera violenza, e quello cosiddetto benevolo, secondo il quale le donne devono essere difese e protette dagli uomini. Il sessismo benevolo non odia le donne, ma comunque non le ritiene pari all’uomo: le concepisce come sottomesse, e per questo assegna all’uomo il compito di proteggerle

Questa prospettiva da un certo punto di vista facilita la vita. Gli uomini sono tenuti a occuparsi della parte più attiva, sociale, lavorativa (e rischiosa) mentre le donne stanno a casa e vengono onorate come angeli del focolare. Il delegare all’uomo può essere insomma anche un meccanismo utile per evitare di esporsi e di assumersi le proprie responsabilità.