Il Milan è ormai una storia modello. Per fare esattamente il contrario

Su Econopoly Leonardo Dorini ricostruisce tutti gli errori manageriali commessi dal club milanese, partendo dall’acquisizione di questa estate della società da parte del fondo d’investimento Rossoneri Sport Investments Lux:

Il caso Ac Milan 2017-18 parte dall’annuncio, nell’aprile scorso, dell’avvenuta vendita, più volte rinviata come un thrilling senza fine, di poco meno del 100% delle azioni del Club dalla Fininvest alla Rossoneri Sport Investments Lux, veicolo lussemburghese costituito dagli acquirenti facenti riferimento all’imprenditore cinese Yonghong Li; non è qui la sede per soffermarsi su certe caratteristiche un po’ opache di questo deal, sulle quali altri più autorevoli organi di stampa sono intervenuti, quanto piuttosto su due elementi che saltano all’occhio.