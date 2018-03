Il ministero dell’Interno ha deciso di svuotare e di chiudere temporaneamente l’hotspot di Lampedusa per «lavori di ristrutturazione». L’hotspot di Lampedusa è uno di quei centri usati per l’identificazione dei migranti subito dopo il loro arrivo in Italia, operazione che

The post Il ministero dell’Interno ha deciso di svuotare e di chiudere temporaneamente l’hotspot di Lampedusa appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia