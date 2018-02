Nonostante abbia vinto 2-0 il ritorno dei sedicesimi di finale contro il Lipsia, il Napoli è stato eliminato dall’Europa League per via dei tre gol subiti nella partita di andata, vinta dal Lipsia per 3-1. Nell’incontro di stasera, giocato in

The post Il Napoli è stato eliminato dall’Europa League appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Sport