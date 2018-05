Il nuovo boom industriale

Il punto di partenza di Valerio è uno studio condotto dalla sua associazione sulla base di dati di Eurostat: nel 2017 – ecco il punto focale della ricerca – la disoccupazione in Veneto si è attestata al 6,3%, simile al 6,4 della Lombardia e al 6,6 dell’Emilia. Un dato che spinge il nuovo triangolo industriale italiano fuori dalla crisi lo mette al passo con la Germania anche se l’Est Europa fa ancora meglio (Romania 4,6%, Ungheria 3,9, Repubblica Ceca 2,3). Se si prende poi Padova come punto d’osservazione si scopre che nell’ultimo anno sono nati 6.370 nuovi posti di lavoro, 2.000 dei quali appannaggio di cittadini stranieri. «Da queste statistiche – osserva Valerio – discendono due considerazioni: La prima: la ripresa è in essere. La seconda: ci sono settori interamente occupati da stranieri. Cosa accadrebbe se queste persone rientrassero nei loro paesi di origine dove oggi esiste quell’offerta di lavoro che ieri mancava? Il tema è scomodo e può non piacere ma credo vada affrontato con più programmazione e meno demagogia».