Il Partito Democratico è un cadavere costretto a governare da Mattarella

A cura di @carlj2000 (modificato).

Il noto giornalista Alessandro Giuli in un suo articolo su Linkiesta annunci la morte del PD, che vede stritolato da una parte dal fronte sostenuto dal Presidente Mattarella e da dirigenti come Franceschini e Martina, che intendono dialogare con i 5s per un governo a scadenza, e dall’altra da un PD renziano che pare voglia emulare le gesta del presidente francese Macron nella costruzione di una lista centrista simile ad en Marche.