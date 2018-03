Il più grande scandalo nella Marina militare USA

A cura di @francisco quintay.

In un lungo articolo su Rolling Stone viene descritto l’enorme scandalo che ha travolto la Settima Flotta, strettamente legato alla scelta di affidare molti servizi a private contractors

“Allorché le Forze Armate decisero di affidare molte delle sue funzioni al settore privato, Francis si specializzò nel servizio di navi, in particolare nella settima flotta della marina nel Pacifico, il più grande comando avanzato del mondo. Quando una nave o un sottomarino arrivavano in un porto, l’azienda di Francis, Glenn Marine Defense Asia, poteva fornire tutto ciò di cui l’equipaggio poteva avere bisogno: chiatte che svuotavano centinaia di litri di liquami, subacquei che esploravano il porto per esplosivi, furgoni che portavano marinai in città per ubriacarsi.

Gli investigatori dell’NCIS hanno stimato che Francis aabbia rubato 35 milioni di dollari alla Marina negli ultimi due decenni, facendo affidamento su una rete di informatori pagati all’interno della Marina per ottenere contratti, far andare le portaerei verso porti più redditizii e eliminando la concorrenza. Aveva spie nell’ufficio degli appalti di Singapore, nell’ambasciata di Manila e nel reparto della USS Blue Ridge, la nave ammiraglia della settima flotta. La sua rete di talpe gli aveva fornito segreti militari e informazioni classificate, compromettendo la sicurezza nazionale in quello che i pubblici ministeri e altri funzionari definiscono la peggiore violazione dalla Guerra Fredda.

Francis ha realizzato tutto questo con almeno $ 500.000 in tangenti agli ufficiali, inviando soldi a conti nascosti o con buste di denaro consegnate nei bar dell’hotel, insieme a centinaia di migliaia di dollari pagati in pasti, donne, alcol e intrattenimento. Aveva immagini e video delle feste migliori e più brillanti della Marina con accompagnatori di fascia alta e note sulle tendenze dei singoli membri: che preferivano gemelle vietnamite, sesso di gruppo o BDSM. Portava ufficiali decorati a cene a più portate, spendendo decine di migliaia di dollari per i loro pasti; ha ospitato una festa di sesso di più giorni in un attico a cinque stelle a Manila, dove, secondo documenti del tribunale, gli ufficiali sono stati assistiti da “una giostra rotante di prostitute” e hanno bevuto Dom Perignon, con un conto di 50.000 dollari.”