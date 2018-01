Il “porto” di terra costruito dalla Cina in Kazakistan non ha bisogno d’acqua per avere successo [EN]

A cura di @perodatrent.

Un ex manager della Asian Development Bank analizza le prospettive del nodo ferroviario in costruzione ai confini tra Cina e Kazakistan, per la parte terrestre della nuova “via della seta”.

Nonostante gli analisti USA siano scettici sulle sue prospettive, lo snodo potrebbe essere funzionale alle economie dei due paesi. Anche se il costo delle spedizioni via treno è molto più alto che quello delle spedizioni via nave, la ferrovia dovrebbe essere funzionale al trasporto rapido di componenti ad alto valore.