Il powerpoint ha scocciato

A cura di @Uqbal.

Il Powerpoint è, da quando è entrato nel pacchetto Office, una sorta di must per l’insegnante o il relatore à la page. Ma oggi trova qualche contestatore, tra cui Bezos, che da anni preferisce che le esposizioni abbiano un taglio narrativo.

Tra gli ultimi casi, in ordine di tempo, quello della prestigiosa Copenaghen Business School che ha parallelamente messo al bando Facebook per gli studenti e PowerPoint per i docenti. Promotore dell’iniziativa, il professor Bent Meier Sørensen che ha spiegato le sue ragioni a The Indipendent. PowerPoint, per lui, è roba vecchia, perché a Copenaghen si è deciso di optare per un device più intelligente e flessibile: la lavagna”