Il Presidente della Camera prende l’autobus

Primo giorno da Presidente della Camera per Roberto Fico. Dopo aver viaggiato da Napoli a Roma su un Freccia Rossa, alla stazione Termini Fico è salito sull’autobus numero 85 per recarsi a Montecitorio, evitando così la lunga fila di attesa per un taxi.

Se l’iniziativa è stata apprezzata da alcuni passanti e dai passeggeri dell’autobus che hanno condiviso la corsa con lui, il giornalista RAI Renato d’Emmanuele ha sottolineato l’inutilità di aver rimandato un’auto blu vuota alla Camera dei Deputati.

Renato D'Emmanuele #genio: "Fico raggiunge la Camera usando dalla stazione Termini l'85 dell'Atac. Sull'autobus è ovviamente accompagnato dalla scorta.Che era andata a Termini usando auto che sono ritornate alla Camera a vuoto.Però è tutto molto 'tagliamo i costi della politica'" — francesca milano (@Francescami) March 26, 2018

In effetti la scorta del Presidente della Camera è dovuta salire al volo con lui sui trasporti pubblici