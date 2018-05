Il realismo allucinogeno di The Terror

A cura di @NedCuttle(Ulm).

Su Rivista Studio, la recensione a cura di Matteo Codignola della serie televisiva “The Terror”, prodotta da Ridley Scott:

Oggi è piuttosto difficile farsi un’idea anche vaga di cosa sia stata, per l’Inghilterra del secondo Ottocento, l’epopea di John Franklin, a meno di non prendere la devozione fanatica per una delle serie leggendarie di questi anni (Lost, mettiamo, data la contiguità tematica) e moltiplicarla per un fattore inimmaginabile di volte.