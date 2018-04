Flickr, uno dei servizi più longevi del Web per salvare e condividere foto online, è stato venduto da Oath (ex Yahoo) a SmugMug, un servizio analogo per la gestione delle fotografie che in varie forme esiste dal 2002. Il CEO

The post Il servizio per salvare e condividere le foto online Flickr è stato venduto a SmugMug appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Internet