Il Somaliland, un paese dell’Africa orientale non riconosciuto dalla comunità internazionale, ha adottato per la prima volta una legge contro lo stupro: finora non era considerato un reato e le donne che subivano una violenza sessuale potevano essere costrette dalle

The post Il Somaliland ha adottato per la prima volta una legge contro lo stupro appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo